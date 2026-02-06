Sandro Sabatini ha parlato di Rabiot, definendolo uno dei migliori centrocampisti al mondo. Il giornalista ha anche commentato l’operazione del Milan, definendola storica. Le sue parole arrivano in un momento in cui il mercato si anima e le trattative si fanno sempre più calde.

LEGGI ANCHE: Milan a tutto gas: Allegri trionfa. Due nomi in arrivo! Ambrosini e Abbiati sullo scudetto “Rabiot è uno dei migliori centrocampisti del mondo in questo momento. Ed è un giocatore che se il Milan non avesse perso con la Cremonese alla prima giornata, e non c’era Allegri che diceva di comprare Rabiot, il Milan non lo comprava. Rabiot è costato 7 milioni, perchè poi a Marsiglia si era creata quella situazione. È un’operazione storica per il Milan. Ora, è anche opportuno segnalare tutte le prestazioni dei singoli però c’è anche da dire che il Bologna ha agevolato la vittoria del Milan, si è offerto in maniera molto blanda a un Milan molto ruvido, perfino nella concentrazione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Sabatini: “Rabiot è uno dei migliori centrocampisti del mondo. Operazione storica del Milan”

Approfondimenti su Sabatini Rabiot

In esclusiva, Peppe Di Stefano analizza l’impatto di Adrien Rabiot sul centrocampo del Milan, sottolineando come abbia alzato il ritmo di gioco, in particolare quello di Youssouf Fofana.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Sabatini Rabiot

Argomenti discussi: Scudetto a due? Pellegatti e Sabatini indicano punti di forza e debolezze dell'Inter: Non c'è un abisso in mezzo!; Sabatini attacca il Napoli: Vergara scoperto per caso, la stagione rischia di diventare fallimentare; Sabatini: Sono scandalizzato dai tanti infortuni, ci sono dei numeri impressionanti! Milan e Napoli sono due grandi squadre e giovedì...; Sabatini boccia l'attacco dopo il pari contro la Roma: Milan con Fullkrug, non attaccanti improvvisati.

Sabatini: Rabiot uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. Se il Milan non avesse perso con la Cremonese…Nel suo canale YouTube, Sandro Sabatini ha parlato così di Rabiot dopo l’ennesima prestazione di livello: Rabiot è uno dei migliori centrocampisti del mondo in ... milannews.it

Milan, il dato di Rabiot è clamoroso: solo Nico Paz meglio di luiIl dato che riguarda Adrien Rabiot è clamoroso e rispecchia il rendimento del centrocampista francese. Meglio di lui solo Nico Paz. spaziomilan.it

Pellegatti: “No abisso Inter-Milan. Difesa meglio noi, portiere, Modric, Rabiot” Sabatini ribatte x.com

Sabatini esalta Rabiot a modo suo: ”Il centrocampista più forte della Serie A...insieme a McTominay” Secondo voi, Adrien è davvero il più forte di tutti Chi preferite tra lui e lo scozzese Per saperne di più leggete il 1° commento facebook