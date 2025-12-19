Juventus la mancanza di personalità è un limite Elkann poco empatico la paura di perdere Yildiz | Tribuna Juve con Paolo Rossi e Nicola Calzaretta – VIDEO
Nella nuova puntata di Tribuna Juve, Paolo Rossi e Nicola Calzaretta analizzano le criticità attuali della squadra, evidenziando come la mancanza di personalità possa rappresentare un limite. Si discute anche di Elkann e della sua empatia, oltre alle paure legate alla perdita di Yildiz. Un approfondimento senza filtri sulle sfide che attendono la Juventus.
Juventus, nuova puntata del format Tribuna Juve con Paolo Rossi e Nicola Calzaretta. L’analisi sulla personalità, Elkann e Yildiz – VIDEO. Nuova puntata del format Tribuna Juve sul canale Youtube di , con il nostro Paolo Rossi che ha analizzato alcuni temi di casa bianconera insieme al giornalista e autore Nicola Calzaretta. GUARDA QUI IL VIDEO DELLA NUOVA PUNTATA DI TRIBUNA JUVE CON NICOLA CALZARETTA Dal non farsi troppe illusioni per i recenti risultati positivi, alla piazza bianconera che inizia a contemplare l’ipotesi che gli Agnelli cedano il passo. E poi Yildiz, la paura di perderlo in futuro, ed un sogno chiamato scudetto, in un campionato privo di leader. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Yildiz Nico Paz, dentro alla sfida nella sfida di Como Juve: similitudini e differenze tra numeri 10 – VIDEO di Paolo Rossi e Nicola Bondavalli
Leggi anche: Juventus, giusta la fascia ad Yildiz? “Eh, ma Del Piero…”, Allegri alle ATP Finals | Primo tempo – VIDEO con Paolo Rossi
Juventus, Perin: "È una mancanza di rispetto esultare sotto la curva della squadra avversaria" - Mattia Perin, portiere della Juventus, parla ai microfoni di Sky dopo il pari contro l'Inter: "Lascia un po' di delusione ma bisogna saperlo accettare e finché l'arbitro non fischia la partita non è ... tuttomercatoweb.com
La mancanza di PERSONALITÀ è un LIMITE, ELKANN poco empatico, la paura di perdere YILDIZ
"Di Frattesi non parlo, penso sia una mancanza di rispetto verso l'Inter. Una cosa è certa: Thuram è e rimane un giocatore della Juventus. Non vogliamo privarci di lui, anzi con lui vogliamo costruire il futuro". - Chiellini - facebook.com facebook
Chiellini: "Di Frattesi non parlo, penso sia una mancanza di rispetto verso l'Inter. Una cosa è certa: Thuram è e rimane un giocatore della Juventus. Non vogliamo privarci di lui, anzi con lui vogliamo costruire il futuro" x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.