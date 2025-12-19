Juventus la mancanza di personalità è un limite Elkann poco empatico la paura di perdere Yildiz | Tribuna Juve con Paolo Rossi e Nicola Calzaretta – VIDEO

Nella nuova puntata di Tribuna Juve, Paolo Rossi e Nicola Calzaretta analizzano le criticità attuali della squadra, evidenziando come la mancanza di personalità possa rappresentare un limite. Si discute anche di Elkann e della sua empatia, oltre alle paure legate alla perdita di Yildiz. Un approfondimento senza filtri sulle sfide che attendono la Juventus.

Juventus, nuova puntata del format Tribuna Juve con Paolo Rossi e Nicola Calzaretta. L’analisi sulla personalità, Elkann e Yildiz – VIDEO. Nuova puntata del format Tribuna Juve sul canale Youtube di , con il nostro Paolo Rossi che ha analizzato alcuni temi di casa bianconera insieme al giornalista e autore Nicola Calzaretta. GUARDA QUI IL VIDEO DELLA NUOVA PUNTATA DI TRIBUNA JUVE CON NICOLA CALZARETTA Dal non farsi troppe illusioni per i recenti risultati positivi, alla piazza bianconera che inizia a contemplare l’ipotesi che gli Agnelli cedano il passo. E poi Yildiz, la paura di perderlo in futuro, ed un sogno chiamato scudetto, in un campionato privo di leader. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

La mancanza di PERSONALITÀ è un LIMITE, ELKANN poco empatico, la paura di perdere YILDIZ

