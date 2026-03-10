La Juventus di Spalletti atto II | il piano per un calcio fluido e il ritorno di Nico Gonzalez

La Juventus ha annunciato l'inizio della seconda fase sotto la guida di Luciano Spalletti, che ha preso il comando della squadra dopo un cambio di allenatore. Con l’obiettivo di sviluppare un calcio più fluido, il tecnico sta lavorando a un progetto per la stagione 20262027. Tra i punti chiave del suo piano ci sono anche il ritorno di Nico Gonzalez e alcuni cambiamenti nella strategia di gioco.

Dopo essere subentrato in corsa e aver plasmato una Juventus ereditata da gestioni precedenti, Luciano Spalletti ha iniziato a tracciare i contorni della sua versione ideale dei bianconeri per la stagione 20262027. Con la riconferma alla Continassa ormai acquisita, l'uomo di Certaldo punta a una profonda "deep transformation" della rosa, subordinata naturalmente ai proventi della qualificazione in Champions League. L'obiettivo del tecnico è l'abbandono definitivo di ogni rigidità numerica a favore di un calcio fluido, capace di oscillare tra il 4-2-3-1 e il 4-3-3, mettendo al centro della manovra la qualità degli esterni e la rifinitura di Kenan Yildiz.