Nico González l’infortunio complica l’addio alla Juventus
L’addio di Nico González alla Juventus rischia di diventare più complesso del previsto. L’infortunio rimediato nel corso della sfida con il Girona potrebbe rallentare il percorso che dovrebbe portare al riscatto definitivo da parte del club spagnolo. L’infortunio contro il Girona. La vittoria dell’Altetico Madrid per 3-0 contro il Girona permette alla squadra di Diego Simeone di consolidare il terzo posto in classifica, complice la sconfitta della rivale Villarreal contro il Barcellona. Una serata positiva macchiata dall’infortunio di Nico González. L’argentino ha lasciato il campo zoppicando al 28?, costringendo Simeone all’inserimento di Conor Ghallagher, autore del gol del doppio vantaggio appena dieci minuti dopo il suo ingresso. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
