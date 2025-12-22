Juventus lo scambio a gennaio con Locatelli non s’ha da fare | CMIT

Con ancora negli occhi e nella mente l’importantissima vittoria contro la Roma nel turno precedente, i bianconeri sono al centro delle voci di mercato I gol di Francisco Conceicao e Lois Openda hanno consentito alla Juventus di battere i giallorossi nell’ultima giornata del campionato di Serie A con i bianconeri che si sono avvicinati al quarto posto, adesso distante un solo punto. Una vittoria fondamentale nella corsa alla qualificazione alla prossima edizione della Champions League che dà anche continuità, arrivando dopo lo 0-1 sul campo del Bologna di Vincenzo Italiano, impegnato tra poco contro il Napoli per la finale della Supercoppa Italiana. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juventus, lo scambio a gennaio con Locatelli non s’ha da fare | CM.IT

