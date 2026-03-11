Juventus caccia al terzino | Spence del Tottenham è l’obbiettivo
La Juventus sta cercando un nuovo terzino e ha messo nel mirino Djed Spence, attualmente in forza al Tottenham e ex giocatore del Genoa. La società sta seguendo da vicino la situazione del calciatore, valutando un possibile trasferimento. La trattativa non è ancora ufficiale, ma il nome di Spence viene ormai considerato tra i principali obiettivi per il reparto difensivo.
Come riportato da Gazzetta dello Sport, la Juve è sulle tracce del terzino del Tottenham ed ex Genoa Djed Spence. Il laterale del Tottenham può diventare un obiettivo l’estate prossima. L’arrivo di Holm a Gennaio è stata una soluzione temporanea per far rifiatare Kalulu (piano fallito visto l’infortunio dello svedese), ma L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
La Juventus guarda alla Premier League per rinforzare le corsie laterali in vista del prossimo calciomercato estivo.
