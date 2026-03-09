Juventus idea Spence del Tottenham per la fascia

La Juventus sta considerando l'acquisto di un difensore del Tottenham per rinforzare le fasce laterali in vista del prossimo calciomercato estivo. La società ha messo nel mirino un giocatore inglese proveniente dalla Premier League. Al momento non ci sono dettagli ufficiali sulle trattative o sui tempi di eventuale accordo. La decisione sarà presa nelle prossime settimane.

La Juventus guarda alla Premier League per rinforzare le corsie laterali in vista del prossimo calciomercato estivo. Tra i profili seguiti dalla dirigenza bianconera c'è Djed Spence, esterno del Tottenham che conosce già la Serie A dopo l'esperienza al Genoa. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello sport, il laterale inglese potrebbe diventare un obiettivo concreto della Juve per la prossima stagione. Molto dipenderà dalla qualificazione alla Champions League, snodo decisivo per la strategia di mercato del club. In caso di accesso alla massima competizione europea, la Juventus punta a inserire un esterno di livello internazionale capace di aumentare qualità e profondità sulle fasce.