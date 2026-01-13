Calciomercato Juve Bernardo Silva il sogno a parametro zero | pronta la sfida con altri 2 club di Serie A

Nel calciomercato della Juventus, Bernardo Silva è uno dei nomi più discussi, con il suo contratto in scadenza e l'interesse di diversi club di Serie A. Comolli ha individuato nel portoghese un obiettivo importante, mentre Spalletti continua a guidare la squadra verso risultati positivi. La trattativa, ancora in fase preliminare, rappresenta una possibile opportunità per rafforzare il progetto bianconero nel prossimo mercato estivo.

Calciomercato Juve, Comolli punta Bernardo Silva! Il portoghese in scadenza col Manchester City: Spalletti attende il jolly Mentre la Juventus guidata da Luciano Spalletti continua a macinare punti e prestazioni convincenti sul rettangolo verde, consolidando la propria posizione in campionato, nei corridoi della Continassa si lavora già febbrilmente per costruire la superpotenza del futuro. Secondo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Juve, Bernardo Silva il sogno a parametro zero: pronta la sfida con altri 2 club di Serie A Leggi anche: Bernardo Silva Juve, Sky: il club bianconero lavora per il colpaccio a parametro zero in estate Leggi anche: Bernardo Silva Juve, Guardiola accende le sirene di mercato: «Voglio il meglio per lui: deciderà con il club». Il parametro zero deve ancora prendere una decisione La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Juve, missione centrocampo: assalto a Bernardo Silva alla Modric. E su Koopmeiners...; La Stampa - Juventus, contatti con Bernardo Silva: si studia il colpo a zero; Calciomercato live: è Napoli-Juve per Bernardo Silva, bianconeri su Mingueza. E al Real salta Xabi; Juve, un big in scadenza del Manchester City può diventare un'occasione per giugno. Calciomercato LIVE 13 gennaio: la Roma aspetta Raspadori, Juve su Bernardo Silva - Come riporta Gianluca Di Marzio, il suo contratto terminerà a giugno, al momento senza margini per il rinnovo. derbyderbyderby.it

Calciomercato, le notizie di oggi: Juve idea Bernardo Silva, Inter, piace anche Jakirovic, il Milan ci prova per Goretzka - Il club viola è in trattativa per Jack Harrison, esterno sinistro classe 1996 del ... corriere.it

Calciomercato Juve, Comolli punta Bernardo Silva! Il portoghese in scadenza col Manchester City: Spalletti attende il jolly - Il portoghese in scadenza col Manchester City: Spalletti attende il jolly Mentre la Juventus guidata da Luciano Spalletti continua a macinare punti e ... calcionews24.com

Calciomercato live: Juve in missione per Norton-Cuffy e Palestra, il Toro vuole chiudere per Ricardo x.com

#Malen ritorna ad essere un nome accostato alla #Juventus durante il calciomercato. Secondo Alfredo Pedullà, il calciatore dell'Aston Villa sarebbe stato proposto alla #Juventus. Su di lui anche l'interesse della #Roma La notizia completa al primo comm - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.