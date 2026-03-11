Juve il piano per lo scudetto | cessione degli esuberi rinnovi e 4-5 colpi mirati Il punto della situazione dalla Continassa

La Juventus ha definito un piano per puntare allo scudetto che prevede la cessione di alcuni giocatori considerati esuberi, il rinnovo di contratti importanti e l'acquisto di quattro o cinque nuovi talenti. La strategia viene condivisa dal club e si concentra su queste tre direttrici principali per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. La situazione viene aggiornata quotidianamente dalla Continassa.

Juve, il piano per lo scudetto è chiarissimo: cessione degli esuberi, rinnovi e alcuni colpi in entrata. Vediamo il punto della situazione. La Juve entra in una fase cruciale per definire il proprio domani. Secondo le analisi de Il Corriere dello Sport, Luciano Spalletti ha lanciato un messaggio perentorio alla squadra: la conferma di molti passa per queste ultime dieci partite. L'obiettivo è il ritorno nell'Europa che conta, condizione necessaria per sbloccare i piani di John Elkann. ULTIMISSIME JUVE LIVE La proprietà e la dirigenza devono chiarire i paletti finanziari legati al Financial Fair Play prima di formalizzare il rinnovo del tecnico, previsto entro fine mese.