Mazraoui Juve l’opzione per la fascia stuzzica e non poco dalle parti della Continassa | si proverà a convincere così lo United Il piano

La Juventus valuta l’opzione Mazraoui come possibile innesto per la fascia destra. Attualmente in uscita dal Manchester United, il terzino è oggetto di interesse da parte dei bianconeri, che stanno studiando una strategia per anticipare la concorrenza. La trattativa si presenta come una delle variabili nel mercato di gennaio, con l’obiettivo di rinforzare la rosa e migliorare le alternative sulla corsia laterale.

Mazraoui Juve: il terzino è in uscita dal Manchester United, i bianconeri tentano l’affondo con una formula creativa per anticipare la concorrenza. L’emergenza sugli esterni e la necessità di cogliere occasioni di qualità a costi contenuti hanno riacceso i radar della Juventus sulla Premier League. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il nome nuovo e più caldo per la fascia destra è quello di Noussair Mazraoui, laterale marocchino attualmente in forza al Manchester United. La situazione del giocatore a Old Trafford è monitorata con estrema attenzione alla Continassa: nonostante le qualità indiscutibili, Mazraoui è finito in bilico all’interno del progetto tecnico dei Red Devils, complici le recenti turbolenze societarie e i cambi in panchina che hanno rimescolato le gerarchie della rosa inglese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

