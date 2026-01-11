Mazraoui Juve l’opzione per la fascia stuzzica e non poco dalle parti della Continassa | si proverà a convincere così lo United Il piano

Da juventusnews24.com 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus valuta l’opzione Mazraoui come possibile innesto per la fascia destra. Attualmente in uscita dal Manchester United, il terzino è oggetto di interesse da parte dei bianconeri, che stanno studiando una strategia per anticipare la concorrenza. La trattativa si presenta come una delle variabili nel mercato di gennaio, con l’obiettivo di rinforzare la rosa e migliorare le alternative sulla corsia laterale.

Mazraoui Juve: il terzino è in uscita dal Manchester United, i bianconeri tentano l’affondo con una formula creativa per anticipare la concorrenza. L’emergenza sugli esterni e la necessità di cogliere occasioni di qualità a costi contenuti hanno riacceso i radar della Juventus sulla Premier League. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il nome nuovo e più caldo per la fascia destra è quello di Noussair Mazraoui, laterale marocchino attualmente in forza al Manchester United. La situazione del giocatore a Old Trafford è monitorata con estrema attenzione alla Continassa: nonostante le qualità indiscutibili, Mazraoui è finito  in bilico  all’interno del progetto tecnico dei Red Devils, complici le recenti turbolenze societarie e i cambi in panchina che hanno rimescolato le gerarchie della rosa inglese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

mazraoui juve l8217opzione per la fascia stuzzica e non poco dalle parti della continassa si prover224 a convincere cos236 lo united il piano

© Juventusnews24.com - Mazraoui Juve, l’opzione per la fascia stuzzica e non poco dalle parti della Continassa: si proverà a convincere così lo United. Il piano

Leggi anche: Guido Rodriguez Juve si scalda: dalle parti della Continassa si studia un’operazione di questo tipo col West Ham. La possibile formula

Leggi anche: Rinnovo Vlahovic Juve, dalle parti della Continassa hanno già fissato i paletti: non si andrà oltre quella cifra per il prolungamento. Rivelazione

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

mazraoui juve l8217opzione fasciaMercato: per la Juve spunta Mazraoui, la Lazio vuole Rayan - Il Pisa si rinforza con Rosen BOZHINOV, difensore bulgaro classe 2005, in arrivo dall'Anversa per 5 milioni più bonus. ansa.it

mazraoui juve l8217opzione fasciaMAZRAOUI JUVE Juve, occasione Mazraoui per la fascia: i dettagli. Lo vuole Spalletti - Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il laterale marocchino classe 1997 rappresenta un’obiettivo concreto per i bianconeri in vista delle prossime finestre di mercato ... statoquotidiano.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.