Durante la terza tappa della Parigi-Nizza 2026, una cronometro a squadre di 23,5 km, la INEOS Grenadiers ha vinto la prova, mentre Juan Ayuso si è posizionato in testa alla classifica generale. Vingegaard si trova nelle vicinanze dei leader, mantenendo un buon margine di tempo. La corsa prosegue con i ciclisti che affrontano le prossime tappe.

Juan Ayuso è balzato in testa alla classifica generale della Parigi-Nizza 2026 al termine della terza tappa, una cronometro a squadre di 23,5 km su terreno pianeggiante vinta dalla INEOS Grenadiers. Lo spagnolo ha scalato cinque posizioni e ora primeggia con un vantaggio di due secondi sul francese Kevin Vauquelin e 3” sul britannico Oscar Onley. Il danese Jonas Vingegaard, grande favorito per la vittoria finale, si trova a diciassette secondi dalla vetta. Il migliore italiano in classifica è Davide Piganzoli (a 17”, è compagno di squadra di Vingegaard), mentre Damiano Caruso si trova a 1’09” dalla vetta. Si preannuncia uno scossone al termine della quarta tappa, che prevede l’arrivo in salita a Uchon. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classifica Parigi-Nizza 2026, terza tappa: Ayuso al comando, Vingegaard vicino

Articoli correlati

LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard sfida Ayuso nella cronometroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza tappa della...

LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard sfida Ayuso nella cronometro a squadre. Tra poco si iniziaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 10.

Contenuti utili per approfondire Classifica Parigi Nizza 2026 terza...

Temi più discussi: Classifica Parigi-Nizza 2026, seconda tappa: Luke Lamperti conserva il primato, Trentin il migliore degli azzurri; Parigi-Nizza 2026, la classifica big: Juan Ayuso guadagna 4 su tutti gli altri grazie all'abbuono al traguardo volante; Parigi-Nizza, Kanter vince la 2^ tappa. Lampert ancora in maglia gialla; Luke Lamperti apre la corsa del sole: Girmay finisce quinto.

Classifica Parigi-Nizza 2026, seconda tappa: Luke Lamperti conserva il primato, Trentin il migliore degli azzurriDopo due tappe decise allo sprint, c'è grande equilibrio in vetta alla classifica generale della Parigi-Nizza 2026. Fino a questo momento i big non hanno ... oasport.it

Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi Cosne-Cours-sur-Loire-Pouilly-sur-Loir: orari, tv, percorso, favoriti. Sarà Visma contro Lidl-Trek?Siamo arrivati alla terza tappa della Parigi-Nizza 2026, celeberrima corsa francese arrivata alla sua ottantaquattresima edizione. Quella di oggi sarà una ... oasport.it

Dopo le volate che hanno dato a Luke Lamperti la possibilità di vestire la maglia da leader per due giornate, la terza tappa della Parigi-Nizza cambierà sicuramente le sorti della classifica generale. La frazione odierna, infatti, è una cronometro. Ecco tutti i detta - facebook.com facebook

Analisi Percorso Parigi-Nizza 2026: tracciati frizzanti e veloci finali, con una cronosquadre che potrebbe decidere la classifica. Scopri tappe, altimetrie e contenuti esclusivi nell’articolo completo. x.com