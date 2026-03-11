Joshua Jackson ha dedicato un messaggio pubblico a James Van Der Beek, morto il 11 febbraio all’età di 48 anni. L’attore ha espresso il suo dolore ricordando il collega e amico, senza entrare in dettagli sulla causa della scomparsa. La notizia ha suscitato reazioni tra i fan e i colleghi, che hanno condiviso ricordi e messaggi di cordoglio.

Joshua Jackson ha reso un tributo pubblico a James Van Der Beek, scomparso il 11 febbraio all’età di 48 anni. La perdita del collega e amico è stata affrontata dall’attore durante un’intervista al programma televisivo Today, mentre promuoveva una campagna contro il cancro. La malattia che ha portato alla scomparsa dell’attore era un tumore al colon-retto diagnosticato nel terzo stadio nell’agosto del 2023. Jackson ha sottolineato come il dolore per la perdita si sia intensificato dopo aver lui stesso diventato padre, rendendo la situazione ancora più difficile da accettare resta. L’impatto umano della perdita. L’attore ha spiegato che il processo di elaborazione del lutto è ancora in corso e assume significati diversi oggi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Joshua Jackson piange James: dolore per la sua scomparsa

