A Jesi, un giovane studente ha perso i sensi dopo aver consumato troppo alcol durante la festa dei 100 giorni alla Maturità. I suoi amici, presenti all’evento, hanno filmato la scena mentre l’ha colto il malore. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato assistenza al ragazzo. La situazione ha attirato l’attenzione di alcuni testimoni presenti alla festa.

Un giovane studente di Jesi ha perso i sensi a causa dell’abuso di alcol durante la celebrazione dei 100 giorni alla Maturità. L’episodio si è verificato martedì mattina ai giardini pubblici di viale Cavallotti, richiedendo l’intervento immediato del pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani. L’evento, previsto per mercoledì 11 marzo 2026, ha centinaia di studenti delle quinte superiori invadere il centro cittadino tra cori e musica ad alto volume. La festa si è trasformata in un problema di ordine pubblico con danni alle auto e una città sommersa da rifiuti. Mentre il ragazzo era caricato sulla barella, alcuni compagni hanno immortalato lo svenimento con i loro telefoni cellulari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Jesi: studente svenuto per alcol, amici lo filmano

