Lo sgomento del parente Durim Kola svenuto durante i soccorsi

Durim Kola, il fratello di Arti, ha lasciato l’ospedale e ora si trova a casa a Porcari. Il suo volto mostra vistose ferite, e appare sconvolto dal dolore. Mercoledì sera, nella loro abitazione di via Galgani a Rughi, una famiglia intera è stata uccisa dal monossido di carbonio. Kola, ancora scosso, si è trovato coinvolto in quella tragedia che ha stravolto la vita di tutti.

E’ stato dimesso dall’ospedale ed è ritornato a casa a Porcari, con vistgose ferite al volto e alla testa Durim Kola, fratello di Arti e zio dei due giovani deceduti a causa del monossido di carbonio, il killer silenzioso che mercoledì sera, nella loro abitazione di via Galgani a Rughi, ha sterminato una famiglia intera: Arti Kola, 48 anni, la moglie Jonida di 43, il figlio Hadjar di 22 e la figlia quindicenne Xhesika. Durim abita a breve distanza dalla famiglia Kola e aveva accompagnato i Carabinieri e quindi gli operatori di soccorso, dopo che i militari erano risaliti a lui dato che l’ambulanza non riusciva a trovare l’indirizzo di casa Kola, segnalato male. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lo sgomento del parente Durim Kola svenuto durante i soccorsi Approfondimenti su Porcari Rughi Tragedia a Porcari: Arti Kola, Jonida Kola, Hajdar e Xhesika morti per monossido di carbonio Una famiglia di Porcari ha perso quattro persone in poche ore. L’indirizzo era sbagliato. Un equivoco fatale ha ritardato i soccorsi alla famiglia Kola. E il monossido li ha uccisi tutti Un errore nell’indirizzo ha causato un dramma a Lucca. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Porcari Rughi Argomenti discussi: Lo sgomento del parente Durim Kola svenuto durante i soccorsi; Terrore e sgomento: Qui va a fuoco tutto. La telefonata ai vicini della compagna; Terrore e sgomento | Qui va a fuoco tutto La telefonata ai vicini della compagna; Terrore e sgomento: Qui va a fuoco tutto. La telefonata ai vicini della compagna. «Gente perbene, onesta. Gente che lavora, che aiuta gli altri». A Porcari – dove una caldaia killer ha probabilmente sterminato una famiglia – tutti dicono così dei Kola. Arti Kola, 48 anni, nato in Albania, era arrivato in Italia una decina di anni fa dalla Grecia. E facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.