100 giorni alla Maturità | studente ubriaco perde i sensi davanti ai compagni e finisce in ospedale

Un giovane studente ubriaco si è accasciato davanti ai compagni durante la mattinata di oggi a Jesi, rischiando di soffocare. L’episodio è avvenuto poco prima di mezzogiorno nei pressi di un liceo scientifico, attirando l’attenzione di alcune persone che hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i paramedici, che hanno trasferito l’adolescente in ospedale. La scena si è svolta tra cori, musica e disordini.

Jesi (Ancona), 11 marzo 2026 – Una mattinata iniziata tra cori e musica, ma finita con l’arrivo delle sirene e alcune zone della città, soprattutto quella dei giardini pubblici e del liceo Scientifico invase dai rifiuti. Il tradizionale rito dei ‘ 100 giorni all’esame di maturità ’ è andato in scena ieri a Jesi, coinvolgendo centinaia di studenti delle quinte superiori in un lungo carosello che ha attraversato i punti nevralgici della città, dai cortili degli istituti fino ai giardini pubblici di viale Cavallotti. L’episodio più grave si è registrato intorno alle 11,40 proprio ai giardini di viale Cavallotti. In un clima di festa ormai degenerato a causa dell’abuso di alcol iniziato sin dalle prime ore del mattino, un maturando si è accasciato a terra, pressoché privo di sensi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

