jannik sinner piega joao fonseca dopo un match tirato e avanza ai quarti a indian wells

Jannik Sinner, numero 2 del seeding, ha battuto Joao Fonseca in un match combattuto agli ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 di Indian Wells. La partita, giocata su tre set, ha visto Sinner prevalere dopo aver vinto il primo e il terzo set, mentre Fonseca ha conquistato il secondo. Con questa vittoria, il tennista italiano si è assicurato l’accesso ai quarti di finale del torneo.

Jannik Sinner, numero 2 del seeding, approda ai quarti di finale dell’ATP Masters 1000 di Indian Wells, in California (Stati Uniti): l’azzurro piega in due tiebreak il brasiliano Joao Fonseca, sconfitto con lo score di 7-6 (6) 7-6 (4) dopo due ore e tre minuti di dura lotta, e nel prossimo turno se la vedrà con il padrone di casa statunitense Learner Tien, testa di serie numero 25. Nel primo set Sinner deve subito fronteggiare una palla break nel secondo game, ma dal 30-40 l’azzurro infila tre punti e si salva ai vantaggi. A seguire, però, è l’azzurro a mangiarsi le mani, con Fonseca che va sotto 30-40 nel settimo gioco e poi concede un altro break point all’italiano ai vantaggi del nono game: in entrambi i casi il brasiliano supera indenne il momento difficile. 🔗 Leggi su Oasport.it

