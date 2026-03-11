Jankto | Maxi Lopez mi diede del frocio nello spogliatoio io gli diedi del cornuto davanti a tutti

Jakub Jankto ha condiviso sui social un episodio avvenuto durante il suo periodo all’Udinese, quando militava nella stessa squadra di Maxi Lopez. L’attuale calciatore ha raccontato di aver avuto uno scontro verbale con Lopez nello spogliatoio, dopo che quest’ultimo gli avrebbe rivolto un insulto. Jankto ha inoltre affermato di aver risposto pubblicamente con un’accusa di tradimento.

Jakub Jankto torna a far parlare di sé sui social con un nuovo aneddoto legato al periodo all'Udinese, quando in squadra giocava anche Maxi Lopez. L'ex centrocampista ceco, ritiratosi all'età di 29 anni a causa dei troppi infortuni, è diventato virale negli ultimi giorni grazie ai suoi video su TikTok. Dopo aver contestato senza filtri Davide Nicola per non avergli concesso minuti in campo, Jankto ha ora raccontato un episodio con Maxi Lopez. Entrambi condivisero l'esperienza all'Udinese, e il ceco ha voluto condividere un momento particolare avvenuto nello spogliatoio. "Lui giocava con me all'Udinese e quando la squadra vinceva la sera molte volte si usciva in gruppo e lui spesso mi diceva: 'Devi uscire con noi, dobbiamo scopa re, vieni vieni'".