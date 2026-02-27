Non vogliono che io stia nello spogliatoio quindi vado dove mi dicono
Matias Almeyda ha rilasciato alcune dichiarazioni durante una conferenza stampa nello stadio Gesù Navas, in occasione della ventiseiesima giornata di LaLiga EA Sports. Ha affermato di essere stato indirizzato a non rimanere nello spogliatoio, quindi si è adattato alle indicazioni ricevute e si è spostato di conseguenza. La sua dichiarazione è stata riferita senza ulteriori commenti o interpretazioni.
Questo venerdì, Matias Almeyda ha parlato con i media nella sala stampa dello stadio Gesù Navas, come anteprima della ventiseiesima giornata di LaLiga EA Sports. Lui Siviglia affrontare il derby contro Betis a La Certosa questa domenica alle 18:30 “Il nostro obiettivo è molto chiaro, anche riconoscendo che è una partita attesa. I derby sono la celebrazione di questa città e noi sappiamo per cosa giochiamo e cosa dobbiamo cercare”, ha esordito il tecnico argentino. Cosa significherebbe vincere il derby?: “I punteggi sono importanti. È sempre bello vincere i derby perché significa tante cose e passano alla storia. Ma servono punti per quello per cui giochiamo e ottenere un risultato positivo in un derby è una carezza per l’anima della nostra gente, per noi come gruppo e per questa lotta che stiamo combattendo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
«Mi dicono fascista e mi minacciano, ma io voglio che si veda la bellezza di Roma. A Gualtieri chiedo più spazio». Parla Mr. Tuvs Non è un supereroe e tantomeno un giustiziere cittadino, semplicemente un ragazzo che ama Roma in tutte le sue forme.
Allegri dopo Milan-Lecce: “Quando mi dicono che sono fortunato, io sono contento”Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Milan-Lecce, partita della 21^ giornata della Serie A 2025-2026...
Chiariamolo subito: questo non è solo un corso “sui” burattini. È un corso per burattinai e burattinaie — principianti, professionisti e chiunque stia nel mezzo — che vogliono esplorare nuovi modi di pensare, muovere e raccontare storie attraverso il teatro di fi - facebook.com facebook
Il Bodo non è la squadrettina che tutti vogliono far passare, ma non è manco sta gran squadra, saresti dovuto passare, pochi cazzi. Poi non passi perché loro sono stai più bravi e un po perché l’obiettivo in testa ai giocatori quest’anno è un altro, quindi amen. x.com