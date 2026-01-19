Toyota Yaris hybrid 2026 | prezzi e allestimenti per l' Italia

La Toyota Yaris Hybrid 2026 rappresenta la quarta generazione del modello, con produzione prevista da marzo 2026. Già disponibile per l'ordine presso le concessionarie italiane, offre allestimenti aggiornati e nuove tecnologie, mantenendo un equilibrio tra affidabilità, efficienza e sostenibilità. Questa versione si rivolge a chi cerca un'auto compatta, moderna e in linea con le esigenze di mobilità del futuro.

La gamma Yaris sarà aggiornata per il 2026 con il nuovo Model Year con l'obiettivo di consolidare ulteriormente i suoi principi fondanti di innovazione tecnologica, qualità assoluta e stile unico. Giunta alla quarta generazione a partire dalla sua introduzione nel 1999, con la sua filosofia "big-small" che combina un esterno compatto a un interno spazioso, la Toyota Yaris ha aperto la strada dell'introduzione di nuove tecnologie nel suo segmento. La versione di questo modello sarà prodotta in Europa per i clienti europei, con un design e una tecnologia evoluta e i nuovi allestimenti che si adeguano a quanto offrono gli altri modelli della gamma della casa automobilistica giapponese: questi ultimi prendono infatti il nome di Yaris, Icon, Premium e GR Sport, quest'ultima pensata per soddisfare le esigenze dei clienti che amano sensazioni sportive. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Regine del WRC: Toyota GR Yaris Rally1

La Toyota GR Yaris Rally1 rappresenta l’evoluzione della precedente Yaris WRC, contribuendo al ritorno di Toyota ai vertici del rally mondiale. Questo modello, sviluppato per le competizioni di alto livello, mantiene l’eredità di successo della sua anteprima, integrando tecnologie avanzate e prestazioni elevate. La Rally1 si inserisce nel progetto di Toyota per consolidare la propria presenza nel campionato mondiale rally, offrendo una vettura affidabile e competitiva.

Dal full hybrid all’elettrico, il piano Toyota per il 2026 prende forma

Toyota si prepara al 2026 con un piano ambizioso che punta a rafforzare la propria presenza nel settore della mobilità sostenibile. Dal full hybrid all’elettrico, l’azienda italiana investe in una strategia diversificata per coprire tutti i segmenti di mercato. Dopo un 2025 di successo, Toyota prosegue nel suo percorso di innovazione, puntando a offrire soluzioni sempre più efficienti e rispettose dell’ambiente.

