Novità prodotto auto 2026 in Italia | elettriche ibride e nuovi SUV guidano l’ondata di lanci

Nel 2026 l’Italia vedrà un’intensa attività di lancio di nuovi modelli automobilistici, con particolare attenzione alle vetture elettriche, ibride e ai SUV. Questo scenario sarà caratterizzato da un rinnovamento dei segmenti B e C, con una crescente presenza di marchi asiatici, e da una strategia di elettrificazione che coinvolge sia veicoli completamente elettrici che plug-in. Un anno di importanti novità che influenzeranno il mercato e le preferenze dei consumatori.

Auto fuori produzione 2026: i modelli vicini all'addio - Se analisti e report di mercati convergono sulla maggiore reticenza italiana alla conversione verso l'elettrico, è altrettanto vero che un'offerta di prodotto sempre più orientata alla sostenibilità ... gazzetta.it

AUTO nel 2026: cosa CAMBIA DAVVERO e cosa CONVIENE fare

