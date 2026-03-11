Jabra Evolve3 85 | ANC attivo 220g e 120h di autonomia

Jabra ha presentato il nuovo modello Evolve3 85, un headset professionale con cancellazione attiva del rumore, pesa 220 grammi e offre fino a 120 ore di autonomia. Il dispositivo è pensato per chi lavora in ufficio e cerca un prodotto che unisca funzionalità avanzate e durata prolungata. La produzione si rivolge a clienti che desiderano migliorare la qualità delle chiamate e ridurre le distrazioni.

Jabra ha lanciato sul mercato l'Evolve3 85, un dispositivo audio professionale che punta a ridefinire gli standard degli headset per il lavoro d'ufficio. Il modello pesa appena 220 grammi e integra una cancellazione attiva del rumore (ANC) che rimane operativa anche durante le chiamate in corso. Il prezzo di listino si attesta intorno ai 560 euro, posizionando il prodotto nella fascia alta. L'autonomia dichiarata raggiunge le 120 ore per l'ascolto musicale e 25 ore per la conversazione, con una funzione di ricarica rapida capace di garantire cinque ore di utilizzo in soli cinque minuti. L'impatto del peso e del design sul comfort prolungato. La leggerezza è il primo fattore che colpisce chi indossa questi auricolari.