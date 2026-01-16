Attivo il bando Indipendenza e Autonomia InAut 2026

È stato aperto il bando “Indipendenza e Autonomia InAut” 2026, promosso dalle Zone distretto/Società della Salute delle province di Arezzo, Grosseto e Siena. L’avviso pubblico è rivolto alla presentazione delle domande per l’accesso alle risorse del Fondo non autosufficienza 2022-2024, con l’obiettivo di sostenere progetti e interventi volti a promuovere l’indipendenza e l’autonomia delle persone con bisogni assistenziali.

Le Zone distrettoSocietà della Salute delle province di Arezzo, Grosseto e Siena hanno emesso un avviso pubblico per la presentazione delle domande di partecipazione all'intervento a valere sul Fondo non autosufficienza 2022-2024 denominato "Indipendenza e autonomia – InAut". La scadenza di presentazione delle domande è fissata al 13 febbraio 2026. I progetti Indipendenza e Autonomia – InAut sono finanziati con fondi ministeriali e rientrano nell'ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani". Il bando "Indipendenza e Autonomia InAut" 2026, dedicato a persone con disabilità, ha l'obiettivo di sostenere l'attivazione di progetti integrati, personalizzati e finalizzati alle necessità individuali che consentano alla persona con disabilità di condurre una vita in condizioni di autonomia oltre a favorire la crescita della persona e il miglioramento dell'autodeterminazione finalizzata a specifici percorsi di studio, di formazione e di inserimento lavorativo, nonché per le funzioni genitoriali e della vita domestica e di relazione.

InAut 2026: progetti per l’autonomia di persone con disabilità; Fondo indipendenza e autonomia-InAut, putubblicate le manifestazioni di interesse per i finanziamenti.

