Trent’anni di fedeltà all’ANC | riconoscimento a Pio Mercurio
Il Presidente Nazionale dell’Associazione Nazionale Carabinieri ha consegnato un attestato di fedeltà a Pio Mercurio, riconoscendo i suoi trent’anni di appartenenza all’ANC. Il Maresciallo Capo di Torrecuso, iscritto alla sezione di Benevento, ha ricevuto questa attestazione in segno di gratitudine per la sua dedizione e impegno nel tempo. Un momento di riconoscimento che sottolinea l’importanza della continuità e della fedeltà all’associazione.
Tempo di lettura: 2 minuti Il Presidente Nazionale dell’Associazione Nazionale Carabinieri ha conferito l’Attestato di Fedeltà per 30 anni di appartenenza all’Associazione al socio Maresciallo Capo Pio Mercurio di Torrecuso, iscritto alla Sezione ANC di Benevento. Il prestigioso riconoscimento viene assegnato a coloro che, nel corso di un lungo percorso associativo, hanno dimostrato costante impegno, lealtà e profonda adesione ai valori fondanti dell’Associazione Nazionale Carabinieri, contribuendo attivamente alla vita associativa e alla promozione dei principi di legalità, solidarietà e servizio alla comunità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
