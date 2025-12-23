Trent’anni di fedeltà all’ANC | riconoscimento a Pio Mercurio

Il Presidente Nazionale dell’Associazione Nazionale Carabinieri ha consegnato un attestato di fedeltà a Pio Mercurio, riconoscendo i suoi trent’anni di appartenenza all’ANC. Il Maresciallo Capo di Torrecuso, iscritto alla sezione di Benevento, ha ricevuto questa attestazione in segno di gratitudine per la sua dedizione e impegno nel tempo. Un momento di riconoscimento che sottolinea l’importanza della continuità e della fedeltà all’associazione.

