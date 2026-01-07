All’Università del made in Brianza Robotica meccatronica design Boom di Its e Academy post diploma
All’Università del Made in Brianza, si promuovono corsi di robotica, meccatronica e design, rispondendo all’aumento di programmi ITS e Academy post diploma. Questa evoluzione rappresenta una significativa trasformazione, consolidando la Brianza come centro di formazione e innovazione. La regione si conferma non solo come area di produzione, ma anche come polo di sviluppo professionale e qualificazione, guardando al futuro con una prospettiva di crescita e rinnovamento.
È una inversione di tendenza epocale e la capacità di rigenerarsi, per guardare il futuro nella convinzione di recitare un ruolo di protagonista: la Brianza oggi non è più solo terra di lavoro, ma anche luogo di formazione. Fino a pochi anni fa, per chi terminava le scuole superiori in Brianza, la prospettiva più immediata era quella di spostarsi a Milano per proseguire gli studi. Il capoluogo lombardo rappresentava il centro formativo per eccellenza, e l’università era considerata l’unico percorso possibile per chi desiderava continuare la propria crescita. Il territorio brianzolo, pur ricco di imprese, distretti produttivi e competenze tecniche, non offriva un sistema strutturato di formazione post-diploma. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Post diploma, Giulio Cesare e Volta-Fellini al top per l'università. Per chi cerca lavoro brilla il Valturio
Leggi anche: Colleferro. Its Academy Logistica 4.0. All’Itis un corso gratuito post diploma di alta formazione che prepara al lavoro nel settore della logistica avanzata. La scadenza per iscriversi è il 31 Ottobre
All’Università del made in Brianza. Robotica, meccatronica, design. Boom di Its e Academy post diploma - A Monza, Lentate sul Seveso, Lissone, Seregno e Vimercate sono attivi 16 corsi nei settori più st ... msn.com
Il robot? Made in Brianza: in azienda arriva RoBee: come funziona la macchina progettata per dare una mano all’uomo - È però un robot o, meglio, un umanoide, la creazione dell’azienda caratese Oversonic ... ilgiorno.it
RoBee, il robot umanoide made in Brianza che aiuterà i pazienti neurologici - Al centro di questa innovativa collaborazione c’è l’impiego di RoBee, il robot umanoide sviluppato da ... msn.com
Made in Campania Una manifestazione organizzata dal Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II in collaborazione con il Centro MUSA e patrocinato dalla Città Metropolitana di Napoli e dalla Città di Portici - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.