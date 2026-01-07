All’Università del made in Brianza Robotica meccatronica design Boom di Its e Academy post diploma

Da ilgiorno.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

All’Università del Made in Brianza, si promuovono corsi di robotica, meccatronica e design, rispondendo all’aumento di programmi ITS e Academy post diploma. Questa evoluzione rappresenta una significativa trasformazione, consolidando la Brianza come centro di formazione e innovazione. La regione si conferma non solo come area di produzione, ma anche come polo di sviluppo professionale e qualificazione, guardando al futuro con una prospettiva di crescita e rinnovamento.

È una inversione di tendenza epocale e la capacità di rigenerarsi, per guardare il futuro nella convinzione di recitare un ruolo di protagonista: la Brianza oggi non è più solo terra di lavoro, ma anche luogo di formazione. Fino a pochi anni fa, per chi terminava le scuole superiori in Brianza, la prospettiva più immediata era quella di spostarsi a Milano per proseguire gli studi. Il capoluogo lombardo rappresentava il centro formativo per eccellenza, e l’università era considerata l’unico percorso possibile per chi desiderava continuare la propria crescita. Il territorio brianzolo, pur ricco di imprese, distretti produttivi e competenze tecniche, non offriva un sistema strutturato di formazione post-diploma. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

all8217universit224 del made in brianza robotica meccatronica design boom di its e academy post diploma

© Ilgiorno.it - All’Università del made in Brianza. Robotica, meccatronica, design. Boom di Its e Academy post diploma

Leggi anche: Post diploma, Giulio Cesare e Volta-Fellini al top per l'università. Per chi cerca lavoro brilla il Valturio

Leggi anche: Colleferro. Its Academy Logistica 4.0. All’Itis un corso gratuito post diploma di alta formazione che prepara al lavoro nel settore della logistica avanzata. La scadenza per iscriversi è il 31 Ottobre

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

all8217universit224 made brianza roboticaAll’Università del made in Brianza. Robotica, meccatronica, design. Boom di Its e Academy post diploma - A Monza, Lentate sul Seveso, Lissone, Seregno e Vimercate sono attivi 16 corsi nei settori più st ... msn.com

Il robot? Made in Brianza: in azienda arriva RoBee: come funziona la macchina progettata per dare una mano all’uomo - È però un robot o, meglio, un umanoide, la creazione dell’azienda caratese Oversonic ... ilgiorno.it

RoBee, il robot umanoide made in Brianza che aiuterà i pazienti neurologici - Al centro di questa innovativa collaborazione c’è l’impiego di RoBee, il robot umanoide sviluppato da ... msn.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.