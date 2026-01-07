All’Università del made in Brianza Robotica meccatronica design Boom di Its e Academy post diploma

All’Università del Made in Brianza, si promuovono corsi di robotica, meccatronica e design, rispondendo all’aumento di programmi ITS e Academy post diploma. Questa evoluzione rappresenta una significativa trasformazione, consolidando la Brianza come centro di formazione e innovazione. La regione si conferma non solo come area di produzione, ma anche come polo di sviluppo professionale e qualificazione, guardando al futuro con una prospettiva di crescita e rinnovamento.

Il robot? Made in Brianza: in azienda arriva RoBee: come funziona la macchina progettata per dare una mano all’uomo - È però un robot o, meglio, un umanoide, la creazione dell’azienda caratese Oversonic ... ilgiorno.it

RoBee, il robot umanoide made in Brianza che aiuterà i pazienti neurologici - Al centro di questa innovativa collaborazione c’è l’impiego di RoBee, il robot umanoide sviluppato da ... msn.com

