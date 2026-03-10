Napoli | 90 dipendenti in rivolta contro il demansionamento

A Napoli, 90 dipendenti dell’azienda partecipata Napoli Servizi sono in rivolta a causa di una riorganizzazione dei servizi nelle scuole comunali. La modifica delle mansioni ha portato a un demansionamento, generando malcontento tra il personale coinvolto. La situazione riguarda in particolare i lavoratori che si sono opposti alle nuove assegnazioni e alle modifiche dei loro ruoli.

La riorganizzazione dei servizi nelle scuole comunali di Napoli ha messo in discussione il ruolo di 90 dipendenti dell'azienda partecipata Napoli Servizi. Il conflitto nasce dall'introduzione di un mansionario unico e dalla possibilità di trasferire personale alla custodia, una misura che i lavoratori percepiscono come un abbassamento delle qualifiche. La tensione è alta: carte sono state inviate alla Guardia di Finanza per contestare le nuove direttive aziendali. L'azienda sostiene che si tratti di una semplice applicazione della normativa vigente e del nuovo contratto di servizio. Per il personale coinvolto, invece, la situazione appare come un demansionamento forzato che mina l'identità professionale acquisita negli anni.