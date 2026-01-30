Francia dipendenti in rivolta contro Capgemini | da anni collabora con l’Ice

In Francia, i dipendenti di Capgemini sono scesi in piazza contro l’azienda, che da tempo lavora con l’Ice, la polizia federale americana. La protesta esplode dopo anni di critiche sui metodi usati dall’agenzia statunitense, accusata di violenza e repressione. I lavoratori chiedono più trasparenza e cambiare le pratiche con cui collaborano con l’ente. La situazione resta tesa, mentre le polemiche internazionali continuano a crescere.

Capgemini, il gigante francese dell'informazione e dei servizi digitali, quotato alla Borsa di Parigi nel CAC 40, collabora da anni con l'Ice, la polizia federale dell'immigrazione statunitense, al centro di polemiche internazionali per l'uso di metodi violenti e repressivi. Le rivelazioni del media online L'Observatoire des multinationales, confermate da altre testate della stampa francese, sono arrivate appena alcuni giorni dopo la morte di Alex Pretti, l'uomo di 37 anni ucciso durante un'operazione degli agenti federali, a Minneapolis. E il loro impatto in questi ultimi giorni è enorme in Francia: "Capgemini complice di gravi violazioni di diritti umani", denunciano i sindacati.

