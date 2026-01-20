L'editoriale di ieri ha aperto una riflessione sulla possibilità di un'alleanza tra Italia e Stati Uniti, ipotizzando uno scenario in cui l'Italia adottasse politiche più libere di spesa e meno vincolate dal Green Deal europeo. Si tratta di un'analisi che mette in discussione le scelte europee, considerando le implicazioni di un'eventuale integrazione con gli Stati Uniti, senza lasciarsi coinvolgere da sensazionalismi.

L’editoriale del direttore di ieri prendeva le mosse da una provocazione: meglio farci annettere dall’America che morire di Ue. Addio euro, col dollaro non chiederemmo il permesso a nessuno. Così cambierebbe la vita.. Governo tedesco disunito nella risposta alle nuove tasse minacciate dalla Casa Bianca.. Lo speciale contiene due articoli. A un certo punto la realtà si mescola con la fantasia rendendo possibile qualsiasi ipotesi. Anche la più ardita. Anche la più impensabile. Anche quella che, fino a ieri, si sarebbe liquidata con un’alzata di sopracciglio e un «ma per favore». Ecco, quel momento per l’Italia è adesso. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Libertà di spesa e basta Green deal se l’Italia entrasse negli States

La Scossa, l’Europarlamento tra Green Deal e sovranità energetica. Procaccini: «Hanno fatto errori drammatici». Gori: «Se in Italia si paga molto è perché il gas è troppo presente»L'articolo analizza le recenti tensioni all’interno dell’Europarlamento sul Green Deal e la sovranità energetica, con opinioni contrastanti tra i membri.

