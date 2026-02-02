L'esercito israeliano ha ordinato agli abitanti di due villaggi nel sud del Libano di lasciare le loro case. Israele avverte che colpirà le infrastrutture militari di Hezbollah in quelle zone, in vista di un possibile attacco imminente. La tensione tra i due paesi si fa più alta, mentre le autorità israeliane si preparano a una possibile operazione militare.

Tel Aviv, 2 feb. (AdnkronosAfp) - L'esercito israeliano ha invitato gli abitanti di due villaggi nel sud del Libano ad abbandonare le loro case, avvertendo che avrebbe colpito le "infrastrutture" militari del gruppo Hezbollah nelle aree. "L'esercito israeliano colpirà presto le infrastrutture militari appartenenti all'organizzazione terroristica Hezbollah nel sud del Libano, in risposta ai tentativi illegali dell'organizzazione di riprendere le operazioni nella regione", ha scritto su X il colonnello Avichay Adraee, portavoce dell'esercito israeliano in lingua araba, invitando gli abitanti di due villaggi, Kfar Tibnit e Ain Qana, ad abbandonare immediatamente le loro abitazioni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mo: Israele, 'attacchi imminenti contro obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano'

Le forze israeliane stanno conducendo operazioni contro obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano.

L’azione militare israeliana ha colpito obiettivi nel Libano meridionale e orientale, zone che ospitano infrastrutture di Hezbollah e Hamas.

