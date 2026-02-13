Palestra di via Roma senza canestro da 4 mesi

La palestra di via Roma resta senza canestro da quattro mesi, dopo che il vecchio tabellone si è rotto e nessuno ha ancora provveduto a sostituirlo. La mancanza di attrezzature adeguate impedisce ai ragazzi di allenarsi regolarmente, e l’amministrazione comunale ha annunciato che il nuovo tabellone arriverà nelle prossime settimane, dopo aver inviato l’ordine alla ditta specializzata.

Il canestro da basket danneggiato all’interno della palestra di via Roma sarà sostituito nel corso delle prossime settimane, a seguito dell’invio dell’ordine per il nuovo tabellone (previsto per i prossimi giorni) alla ditta che dovrà poi occuparsi dell’intervento. Lo ha fatto sapere ieri il Comune di Prato, facendo così il punto in merito ad una criticità segnalata da un appassionato di basket e fruitore degli spazi. Quest’ultimo segnalava come il tabellone con canestro sia rotto ed inutilizzabile dallo scorso ottobre, ponendo poi l’accento (oltre che sulla mancata sostituzione dello stesso a circa quattro mesi di distanza dall’episodio) sulle difficoltà riscontrate dai giovanissimi del minibasket e dai fruitori in generale nel poter utilizzare solo una parte del campo da gioco, a causa dell’indisponibilità di uno dei due canestri. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Palestra di via Roma senza canestro da 4 mesi Gregna, scuola senza palestra da più di un anno. I genitori: "Diritto allo sport negato" Da oltre un anno, la scuola Gregna non dispone di una palestra a causa di un incendio. Pronostico Roma-Sassuolo: due mesi senza clean sheet La sfida tra Roma e Sassuolo, valida per la ventesima giornata di Serie A, si svolgerà sabato alle 18:00. Contenuti correlati Gol PAZZESCHI che non vedremo più Argomenti discussi: Palestra di via Roma senza canestro da 4 mesi; Dal fuoco alla rinascita: nuova vita per l’ex palestra di via Tuscolana; Il franchising del fitness più grande al mondo approda in Sardegna; Dal fuoco alla rinascita: nuova vita per l'ex palestra di via Tuscolana. Dal fuoco alla rinascita: nuova vita per l’ex palestra di via TuscolanaCon i fondi giubilari l'ex palestra scolastica viene trasformata in uno spazio per eventi culturali. L'ex scuola adiacente sarà invece demolita ... romatoday.it La palestra della Legalità di Ostia entra nel patrimonio di Roma Capitale: passaggio con il ministro PiantedosiLa palestra della Legalità di Ostia è finalmente patrimonio della Capitale. La struttura di via dell’Idroscalo 103, sequestrata nel 2016 alla malavita lidense, è stata ufficialmente consegnata, nel ... roma.corriere.it Zumba Martedì-Giovedì h. 18:00-19:00 @villalbaalessandro Via della casetta mattei 393, Roma 06 45 61 86 48 #palestra #roma #palestraroma #corsifitness #corsiwellness #fitness #wellness - facebook.com facebook