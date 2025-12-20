Variante alla via Emilia ferma altri 14 mesi.

I lavori della variante alla via Emilia non termineranno prima dell’autunno 2026 anche se forse un primo tratto verrà aperto al traffico nei prossimi mesi. È emerso durante una riunione in videoconferenza per fare il punto sull’andamento del cantiere alla presenza del viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Edoardo Rixi, dei vertici Anas e del Comune. Nel corso dell’incontro è stato illustrato lo stato di avanzamento lavori, che attualmente hanno raggiunto il 76 per cento di completamento. Particolare attenzione è stata dedicata al materiale in amianto rinvenuto nel tratto compreso tra la Provinciale 234 e la linea ferroviaria Cremona–Pavia, che di fatto ha causato un rallentamento generale dell’opera che avrebbe dovuto essere già conclusa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Variante alla via Emilia per collegamento tra tangenziale di Forlimpopoli e secante di Cesena: "Via all'attività progettuale"

Casalpusterlengo, variante sulla via Emilia: il sindaco scrive ad Anas

Via Emilia, altri ritardi per la variante. Di questo passo pronta in primavera - Casalpusterlengo (Lodi) – La più grande opera in provincia di Lodi attualmente in atto, la variante alla via Emilia in territorio di Casalpusterlengo, avrebbe dovuto essere pronta luglio a luglio di ... ilgiorno.it

