Ursula von der Leyen afferma che l’Europa è già in guerra, descrivendo la situazione come un conflitto ibrido con la Russia. La presidente della Commissione Ue sottolinea l’intensificarsi delle tensioni e rilancia l’escalation, evidenziando la gravità della posizione europea di fronte all’azione di Mosca.

© Lanotiziagiornale.it - Von der Leyen prepara la strada al conflitto con Mosca: “Siamo già in una guerra ibrida”

Per Ursula von der Leyen l’Europa è già in guerra. Il conflitto è in corso, non ha dubbi la presidente della Commissione Ue, che rilancia ancora una volta l’escalation con la Russia. Parlando alla Plenaria di Strasburgo in vista del Consiglio Ue, von der Leyen spiega che l’Ue “deve essere responsabile della propria sicurezza”. Un “obbligo” per la presidente della Commissione: “ Conosciamo le minacce che ci troviamo ad affrontare e le affronteremo. Ciò significa che dobbiamo essere pronti. Dobbiamo sviluppare e implementare nuove capacità per poter combattere una moderna guerra ibrida. Anche in questo caso, stiamo spostando montagne”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Leggi anche: Von der Leyen parla di "Piano di pace" ma prepara il conflitto: "Russia ci sta facendo guerra ibrida, serve strategia paneuropea precisa" - VIDEO

Leggi anche: Guerra ibrida, l'Europa prepara un «attacco» a sorpresa alla Russia: la reazione alle provocazioni di Mosca, gli obiettivi

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Europe Under Pressure Von der Leyen Prepares for a High-Stakes EUCO

Von der Leyen prepara la strada al conflitto con Mosca: “Siamo già in una guerra ibrida” - Von der Leyen torna a invocare la "guerra ibrida" preparando la strada al conflitto con la Russia, per lei già in corso. lanotiziagiornale.it