Von der Leyen prepara la strada al conflitto con Mosca | Siamo già in una guerra ibrida
Ursula von der Leyen afferma che l’Europa è già in guerra, descrivendo la situazione come un conflitto ibrido con la Russia. La presidente della Commissione Ue sottolinea l’intensificarsi delle tensioni e rilancia l’escalation, evidenziando la gravità della posizione europea di fronte all’azione di Mosca.
Per Ursula von der Leyen l’Europa è già in guerra. Il conflitto è in corso, non ha dubbi la presidente della Commissione Ue, che rilancia ancora una volta l’escalation con la Russia. Parlando alla Plenaria di Strasburgo in vista del Consiglio Ue, von der Leyen spiega che l’Ue “deve essere responsabile della propria sicurezza”. Un “obbligo” per la presidente della Commissione: “ Conosciamo le minacce che ci troviamo ad affrontare e le affronteremo. Ciò significa che dobbiamo essere pronti. Dobbiamo sviluppare e implementare nuove capacità per poter combattere una moderna guerra ibrida. Anche in questo caso, stiamo spostando montagne”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Leggi anche: Von der Leyen parla di "Piano di pace" ma prepara il conflitto: "Russia ci sta facendo guerra ibrida, serve strategia paneuropea precisa" - VIDEO
Leggi anche: Guerra ibrida, l'Europa prepara un «attacco» a sorpresa alla Russia: la reazione alle provocazioni di Mosca, gli obiettivi
Europe Under Pressure Von der Leyen Prepares for a High-Stakes EUCO
Von der Leyen prepara la strada al conflitto con Mosca: “Siamo già in una guerra ibrida” - Von der Leyen torna a invocare la "guerra ibrida" preparando la strada al conflitto con la Russia, per lei già in corso. lanotiziagiornale.it
Meloni dice no al Mercosur, telefonata con Macron. Salta la firma di von der Leyen in Brasile - L'Italia dice no al Mercosur, il trattato commerciale con il gruppo di ... ilgazzettino.it
PRONTI ALLA GUERRA. L’Unione Europea sembra aver perso la bussola: nata per il dialogo e la pace tra i popoli, oggi si prepara al conflitto. Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, parla di “un’Europa forte e protetta”, spingendo per - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.