Il Consiglio degli Esperti iraniano ha deciso di affidare a Mojtaba Khamenei, figlio del leader supremo, un ruolo di rilievo nel governo. La notizia è stata resa pubblica attraverso fonti ufficiali, senza indicare le motivazioni di questa scelta. La decisione ha suscitato attenzione tra gli osservatori, mentre il governo non ha rilasciato commenti ufficiali in merito.

Non sappiamo ancora se la scelta da parte del Consiglio degli Esperti di Mojtaba Khamenei, figlio del defunto Ali, come nuova Guida Suprema dell’Iran, si rivelerà quella giusta per la sopravvivenza del regime teocratico iraniano e, soprattutto, se sia destinato a durare a lungo alla luce delle minacce da parte dei due alleati in questa guerra, Donald Trump e Bibi Netanyahu. Le notizie frammentarie che il regime lascia trapelare fanno infatti intendere che il successore designato sia rimasto ferito nel corso di un attacco: occorrerà dunque attendere per capire quali saranno le sorti del “giovane” Khamenei. Nel frattempo, si può dire che questa decisione lascia immaginare che ci sia stato un forte scontro all’interno del gruppo dei leader religiosi tra l’ala più oltranzista e tradizionale e quella invece più dialogante. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Iran, se la diplomazia è l’unica vera arma. Castellaneta legge le mosse del governo

Dalla diplomazia delle armi all'arma della diplomazia: incontro con l'Ambasciatore Ferrara

