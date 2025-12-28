Dopo le abbuffate non servono digiuni né bibitoni detox l’unica vera cura è camminare | le 8 mosse per rimettersi in equilibrio dopo le Feste

Dopo le festività natalizie, è comune cercare di recuperare l’equilibrio perso durante le festivhe. Tuttavia, digiuni e soluzioni drastiche non sono la strada migliore. Una strategia semplice ed efficace consiste nel riprendere il movimento quotidiano, come camminare, per favorire il benessere e il riequilibrio. In questo articolo, presentiamo otto semplici mosse per ritrovare serenità e salute senza ricorrere a metodi drastici.

Finito il pranzo di Natale, il rischio è passare subito all’estremo opposto: digiuni improvvisati, bevande “miracolose”, sensi di colpa eccessivi. Un errore. A dirlo è Silvia Migliaccio, specialista in endocrinologia e nutrizione umana e presidente della Società italiana di scienze dell’alimentazione (Sisa), che in un’intervista al Corriere della Sera e ad Adnkronos Salute invita a riportare il corpo alla normalità senza scorciatoie. “Durante le Feste è giusto trasgredire e concedersi delle coccole “, spiega Migliaccio, “ma dal 26 al 30 dicembre, così come con l’inizio del nuovo anno, è bene rimettere in moto il corpo “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Dopo le abbuffate non servono digiuni né bibitoni detox, l’unica vera cura è camminare”: le 8 mosse per rimettersi in equilibrio dopo le Feste Leggi anche: Santo Stefano è arrivato: come rimettersi in forma dopo le feste Leggi anche: Il mito del detox dopo le feste La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Feste finite? Ecco come smaltire i chili di Natale con 8 semplici regole; Abbuffate di Natale, la nutrizionista avverte: “Niente digiuni né detox, per smaltire serve.... “Dopo le abbuffate non servono digiuni né bibitoni detox, l’unica vera cura è camminare”: le 8 mosse per rimettersi in equilibrio dopo le Feste - La nutrizionista Silvia Migliaccio: "La trasgressione ha un prezzo: il movimento". ilfattoquotidiano.it

Abbuffate di Natale, la nutrizionista avverte: “Niente digiuni né detox, per smaltire serve..." - I consigli di Silvia Migliaccio, specialista in endocrinologia e nutrizione umana e presidente della Società italiana di scienze dell’alimentazione (Sisa) ... affaritaliani.it

Dopo Natale niente digiuni: l’attività fisica è la vera chiave del benessere tutto l’anno - feste: il movimento, insieme a un’alimentazione equilibrata, è l’unico vero alleato per la salute ... sportfair.it

