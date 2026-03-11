Iran pressing su Trump per chiudere la guerra | lo scenario

Da periodicodaily.com 11 mar 2026

In Iran si intensifica la pressione su Donald Trump affinché dichiari vittoria e chiuda la guerra. Le richieste si fanno sempre più insistenti, mentre le voci si diffondono in vari ambienti politici e militari. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità o sui tempi di eventuali decisioni, ma l’attenzione si concentra sulle strategie di chi chiede una conclusione dell’attuale conflitto.

(Adnkronos) – Dichiarare vittoria e chiudere la guerra contro l'Iran. Il pressing su Donald Trump diventa più intenso ora dopo ora. Il presidente degli Stati Uniti dice e ripete che "la guerra è praticamente finita" ma non basta. Nell'amministrazione si fanno sentire le voci che sollecitano una reale exit strategy per porre fine al conflitto. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

