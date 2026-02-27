Iran-Usa accordo lontano su nucleare | le condizioni di Trump lo scenario

Da periodicodaily.com 27 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le trattative tra Iran e Stati Uniti si sono concluse senza un’intesa definitiva, evidenziando differenze importanti tra le due parti. I colloqui, svoltisi a Ginevra, hanno mostrato segnali di progresso limitati e molte questioni ancora aperte. Da parte americana, le condizioni poste sono risultate stringenti e hanno contribuito a mantenere le distanze tra le posizioni dei due Paesi.

(Adnkronos) – Progressi parziali, distanze notevoli e accordo lontano. I colloqui tra Iran e Stati Uniti a Ginevra vanno in archivio con un bicchiere mezzo vuoto se ci si basa su valutazioni riconducibili a Washington. Gli inviati di Donald Trump, Jared Jushner e Steve Witkoff, hanno posto condizioni rigide: niente fumata bianca e delusione per. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche: Usa-Iran, negoziati sul nucleare e rischio attacco: lo scenario

Leggi anche: Trump, nuova minaccia di attacco all’Iran senza un accordo su nucleare

L'Iran rifiuta l'accordo... e la reazione di Trump spiazza tutti

Video L'Iran rifiuta l'accordo... e la reazione di Trump spiazza tutti

Temi più discussi: Iran, due richieste Usa avvicinano l'attacco: cosa vuole Trump, cosa offre Teheran; Casa Bianca: Accordo con l'Iran ancora lontano. Axios: Probabilità di attacco Usa al 90%. Khamenei: Potremmo affondare le navi Usa; Il capo si sta stufando. Trump minaccia l'Iran, l'accordo sul nucleare è più lontano; Crisi Iran Usa, progressi nei colloqui. Ma Trump invia altri 50 caccia e Khamenei minaccia di affondare la USS G. Ford.

Iran-Usa, accordo lontano su nucleare: le condizioni di Trump, lo scenario(Adnkronos) - Progressi parziali, distanze notevoli e accordo lontano. I colloqui tra Iran e Stati Uniti a Ginevra vanno in archivio con un bicchiere mezzo vuoto se ci si basa su valutazioni riconduci ... startupbusiness.it

Iran, Araghchi: Lunedì colloqui tecnici con Usa su nucleare a ViennaI colloqui tra Stati Uniti e Iran si sono conclusi con significativi progressi. Lo ha reso noto il ministro degli Esteri dell'Oman, Badr Albusaidi, che ha condotto la mediazione tra le due parti nel ... tg24.sky.it