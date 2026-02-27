Iran-Usa accordo lontano su nucleare | le condizioni di Trump lo scenario

Le trattative tra Iran e Stati Uniti si sono concluse senza un’intesa definitiva, evidenziando differenze importanti tra le due parti. I colloqui, svoltisi a Ginevra, hanno mostrato segnali di progresso limitati e molte questioni ancora aperte. Da parte americana, le condizioni poste sono risultate stringenti e hanno contribuito a mantenere le distanze tra le posizioni dei due Paesi.

(Adnkronos) – Progressi parziali, distanze notevoli e accordo lontano. I colloqui tra Iran e Stati Uniti a Ginevra vanno in archivio con un bicchiere mezzo vuoto se ci si basa su valutazioni riconducibili a Washington. Gli inviati di Donald Trump, Jared Jushner e Steve Witkoff, hanno posto condizioni rigide: niente fumata bianca e delusione per. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Usa-Iran, negoziati sul nucleare e rischio attacco: lo scenario Leggi anche: Trump, nuova minaccia di attacco all’Iran senza un accordo su nucleare L'Iran rifiuta l'accordo... e la reazione di Trump spiazza tutti Temi più discussi: Iran, due richieste Usa avvicinano l'attacco: cosa vuole Trump, cosa offre Teheran; Casa Bianca: Accordo con l'Iran ancora lontano. Axios: Probabilità di attacco Usa al 90%. Khamenei: Potremmo affondare le navi Usa; Il capo si sta stufando. Trump minaccia l'Iran, l'accordo sul nucleare è più lontano; Crisi Iran Usa, progressi nei colloqui. Ma Trump invia altri 50 caccia e Khamenei minaccia di affondare la USS G. Ford. Iran-Usa, accordo lontano su nucleare: le condizioni di Trump, lo scenario(Adnkronos) - Progressi parziali, distanze notevoli e accordo lontano. I colloqui tra Iran e Stati Uniti a Ginevra vanno in archivio con un bicchiere mezzo vuoto se ci si basa su valutazioni riconduci ... startupbusiness.it Iran, Araghchi: Lunedì colloqui tecnici con Usa su nucleare a ViennaI colloqui tra Stati Uniti e Iran si sono conclusi con significativi progressi. Lo ha reso noto il ministro degli Esteri dell'Oman, Badr Albusaidi, che ha condotto la mediazione tra le due parti nel ... tg24.sky.it Avanti il dialogo con l'Iran, ma gli Usa restano cauti. Oman: "Passi significativi, si riprenderà a Vienna". La portaerei Ford verso Israele #ANSA x.com Avanti il dialogo con l'Iran, ma gli Usa restano cauti. Oman: "Passi significativi, si riprenderà a Vienna". La portaerei Ford verso Israele #ANSA facebook