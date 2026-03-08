iran pezeshkian si scusa con i paesi del golfo ma gli attacchi continuano trump valuta truppe sul terreno

Dopo l’inizio della guerra in Medio Oriente con gli attacchi di Israele e Stati Uniti contro l’Iran, si sono susseguite dichiarazioni e azioni militari. Il rappresentante iraniano ha chiesto scusa ai Paesi del Golfo, mentre il governo americano valuta l'invio di truppe sul territorio. All’ottavo giorno di conflitto, la situazione rimane tesa e nessuna delle parti ha annunciato un cessate il fuoco.

All’ottavo giorno della guerra in Medio Oriente, iniziata con gli attacchi di Israele e Usa contro l’Iran del 28 febbraio, non si intravede la fine del conflitto. La resa incondizionata di Teheran è “un sogno da portarsi nella tomba “, è il messaggio con cui il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha respinto al mittente la richiesta avanzata venerdì dal presidente americano Donald Trump. Pezeshkian chiede scusa ai Paesi del Golfo. Non solo. Pezeshkian ha chiesto scusa ai “Paesi vicini”, quelli del Golfo, aggiungendo che non dovrebbero più essere attaccati, a meno che dai loro territori non partano attacchi contro l’Iran. Ma i raid in realtà proseguono e altri membri della leadership – come il capo della magistratura Gholam Hossein Mohseni-Ejei – hanno continuato ad affermare che la strategia bellica di Teheran non cambierà. 🔗 Leggi su Lapresse.it

