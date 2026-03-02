L’attacco all’Iran sconvolge anche lo sport E per i Mondiali negli Usa…

L’attacco all’Iran da parte di Stati Uniti e Israele sta avvenendo in un momento cruciale, a tre mesi dall’inizio del Mondiale in Nord America. La decisione di coinvolgere questi paesi potrebbe influenzare le prossime fasi della manifestazione sportiva e generare complicazioni per la FIFA, l’organizzazione responsabile del torneo, sotto la guida di Gianni Infantino. La situazione potrebbe avere ripercussioni dirette sull’evento internazionale.

A tre mesi dall’inizio del Mondiale in Nord America, l’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran creerà probabilmente seri problemi alla FIFA di Gianni Infantino, legato a Trump da una problematica amicizia. Al momento non è chiaro se la squadra iraniana potrà giocare la Coppa, considerando che è inserita in un girone che prevede tre partite negli Stati Uniti. Sabato sera, il presidente della Federcalcio di Teheran, Mehdi Taj, ha comunicato la sospensione del campionato locale e ha aggiunto che è difficile immaginare che l’Iran possa essere presente ai Mondiali. pic.twitter.comqHFOtJJq4Z — MARCA (@marca) February 28, 2026 Nonostante le molte voci delle ultime ore, un ritiro ufficiale ancora non è stato annunciato, ma il tema dell’Iran ai Mondiali del 2026 aveva sollevato parecchi dubbi già l’anno scorso. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Guerra e pallone, l’attacco all’Iran stravolge anche i Mondiali negli Usa: scenari e rischiLa guerra scatenata sabato da Stati Uniti e Israele contro l’Iran impatterà inevitabilmente sul mondiale di calcio 2026.

