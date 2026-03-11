Il governo italiano ha dichiarato che l’intervento di Stati Uniti e Israele in Iran è fuori dal diritto internazionale. La posizione italiana respinge ogni accusa di complicità o isolamento europeo, sottolineando che non si assume responsabilità per le conseguenze economiche che la crisi può avere su cittadini e imprese. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alle motivazioni o alle azioni specifiche in merito.

«Qui non c’è un governo complice di decisioni altrui, né tantomeno isolato in Europa, né colpevole di conseguenze economiche che la crisi può avere su cittadini e imprese. Tutte cose che ho sentito dire in questi giorni e che non fanno giustizia dell’impegno portato avanti in questo delicato quadrante della geopolitica e che abbiamo intensificato in questi giorni». Lo ha detto la premier Giorgia Meloni al Senato, nelle comunicazioni in vista del Consiglio Ue e sulla crisi in Medio Oriente. Quello di Usa e Israele in Iran è «un intervento a cui l’Italia non prende parte e non intende prendere parte» ha sottolineato la presidente del... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Iran, Meloni: l’intervento di Usa e Israele è fuori dal diritto internazionale

