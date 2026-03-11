Iran Meloni | non prendiamo parte all’intervento di Usa e Israele

Il governo italiano ha dichiarato di non partecipare all’intervento di Stati Uniti e Israele in Iran. La posizione ufficiale sottolinea che l’Italia non sostiene azioni militari di altri paesi e non si schiera con le decisioni prese da partner internazionali. La comunicazione arriva in un momento di tensione crescente e riguarda l’atteggiamento del governo italiano rispetto alle operazioni in corso.

«Qui non c’è un governo complice di decisioni altrui, né tantomeno isolato in Europa, né colpevole di conseguenze economiche che la crisi può avere su cittadini e imprese. Tutte cose che ho sentito dire in questi giorni e che non fanno giustizia dell’impegno portato avanti in questo delicato quadrante della geopolitica e che abbiamo intensificato in questi giorni». Lo ha detto la premier Giorgia Meloni al Senato, nelle comunicazioni in vista del Consiglio Ue e sulla crisi in Medio Oriente. Quello di Usa e Israele in Iran è «un intervento a cui l’Italia non prende parte e non intende prendere parte» ha sottolineato la presidente del... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

