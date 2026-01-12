Gli Stati Uniti stanno considerando diverse opzioni di intervento in Iran, senza tuttavia prevedere azioni militari dirette. Le discussioni riguardano principalmente strategie diplomatiche e di pressione, in un contesto di tensioni crescenti nella regione. La situazione rimane complessa, con attenzione internazionale alle mosse di Washington e alle possibili ripercussioni sulla stabilità dell’area.

L’esercito degli Stati Uniti sta valutando «diversi piani d’intervento» per l’ Iran. Che «non prevedono attacchi militari». Donald Trump annuncia ai giornalisti che Washington è pronta a scendere in campo per Teheran. A bordo dell’ Air Force One il presidente Usa ha anche detto che «i leader iraniani hanno chiamato», aggiungendo che «si sta organizzando un incontro» per cui «potremmo dover agire prima» che questo avvenga. Intanto su X Reza Pahlavi, il principe in esilio negli Stati Uniti, figlio dell’ultimo scià di Persia, dice che presto arriveranno «aiuti internazionali» ai rivoltosi. E c’è chi parla di un piano di Usa e Israele per uccidere Alì Khamenei. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Iran: Teheran, 'Usa e Israele hanno tentato di uccidere Khamenei'

Leggi anche: Teheran: ‘Usa e Israele hanno tentato di uccidere Khamenei’

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Iran, i piani d’intervento di Trump: «Usa e Israele vogliono uccidere Khamenei» - Ma il presidente: «Potremmo dover agire prima» ... open.online