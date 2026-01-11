Iran Israele in massima allerta per possibile intervento Usa

L'attenzione internazionale è rivolta alle tensioni in Iran, dove le recenti proteste contro il regime hanno generato preoccupazione per un possibile intervento degli Stati Uniti. Israele, situato nella regione, si trova in stato di massima allerta, monitorando attentamente gli sviluppi. La situazione rimane complessa e in evoluzione, con implicazioni geopolitiche che coinvolgono più attori e richiedono un'analisi attenta e obiettiva.

(Adnkronos) – Israele è in stato di massima allerta per la possibilità di un intervento degli Stati Uniti in Iran, teatro di imponenti proteste contro il regime di Teheran. A riferirne è Ha'aretz, dopo che il presidente americano, Donald Trump, ha scritto in un post su Truth che "l'Iran sta guardando alla libertà, forse come

#Iran Netanyahu, scrive la Reuters, secondo fonti israeliane avrebbe avuto un colloquio telefonico con il Segretario di Stato americano Rubio sulla possibilità di un intervento di Washington in Iran. Times of Israel: "Israele in massima allerta su ipotesi attacco x.com

CAOS IN IRAN Blocco delle connessioni internet e repressione, nella Repubblica Islamica; i cui vertici accusano Israele e Stati Uniti di fomentare la rivolta - facebook.com facebook

