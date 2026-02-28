Le prime reazioni italiane all’attacco congiunto di Stati Uniti e Israele contro l’Iran sono arrivate da vari esponenti politici. Il ministro degli Esteri ha dichiarato che non si tratta di una guerra lampo, mentre leader di diversi partiti hanno condannato l’azione, definendola una violazione del diritto internazionale. La notizia riguarda l’intervento militare avvenuto in Iran, con dichiarazioni pubbliche di rappresentanti politici italiani.

Le prime reazioni italiane all'attacco congiunto di Stati Uniti d'America e Israele contro Iran si muovono su un doppio binario: da un lato la preoccupazione del governo per la sicurezza dei connazionali e dei militari nell'area, con l'insistenza sulla necessità di evitare l'escalation; dall'altro le opposizioni che parlano apertamente di violazione del diritto internazionale e chiedono a Roma di prendere le distanze da Washington e Tel Aviv. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani sottolinea la gravità della situazione – "non sarà una guerra lampo" – e annuncia misure precauzionali, mentre le forze di opposizione — da Elly Schlein ad Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni — chiedono un'iniziativa diplomatica urgente e criticano l'azione militare.

Attacco Usa-Israele all'Iran, Tajani: "Non sarà guerra lampo". Schlein, Bonelli e Fratoianni: "Fuori dal diritto internazionale"

