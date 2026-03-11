Iran Meloni Italia non prende parte a intervento USA e Israele

Il governo italiano ha dichiarato che l'Italia non parteciperà all'intervento militare promosso dagli Stati Uniti e Israele in Iran, in risposta alle tensioni crescenti nella regione. La posizione è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale, in cui si sottolinea che l'Italia non intende coinvolgersi in operazioni militari di questa portata. La dichiarazione arriva in un momento di particolare instabilità geopolitica.

ROMA (ITALPRESS) – “E' in questo contesto di crisi strutturale del sistema internazionale, nel quale le minacce diventano sempre più spaventose e si moltiplicano gli interventi unilaterali condotti fuori dal perimetro del diritto internazionale, che dobbiamo collocare anche l'intervento americano e israeliano contro il regime iraniano. Un intervento a cui, lo dico subito a scanso di ogni equivoco, l'Italia non prende parte e non intende prendere parte”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso delle comunicazioni in Senato. “Un'escalation militare che l'Italia si è invece impegnata, nei mesi scorsi, ad evitare, insieme a nazioni come l'Oman e il Qatar. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Articoli correlati

Iran, Meloni: non prendiamo parte all’intervento di Usa e Israele«Qui non c’è un governo complice di decisioni altrui, né tantomeno isolato in Europa, né colpevole di conseguenze economiche che la crisi può avere...

Iran, Meloni al Senato: "L'Italia non vuole entrare in guerra, intervento Usa e Israele fuori da diritto internazionale" - DIRETTALa premier in Senato per riferire in merito alla sitauzione geopolitica attuale, prima del prossimo Consiglio Europeo: nel pomeriggio si recherà alla...

Crisi Iran, Meloni: Italia con Oman e Qatar ha cercato di evitare escalation

Approfondimenti e contenuti su Iran Meloni Italia non prende parte a...

Temi più discussi: Iran, Meloni: L'Italia non intende diventare parte del conflitto; Meloni: L'Italia in Iran non è in guerra e non intende entrarci; Iran, Meloni: Italia non in guerra e non intende diventarne parte; Iran, Meloni: Non condivido, né condanno. Ed è scontro sulle lodi di Donald Trump.

Iran, Meloni: L’Italia non partecipa alla guerra e il governo non è complice. Non possiamo permetterci il rischio di armi nucleari e missili sull’ItaliaIntervenendo al Senato, la premier Giorgia Meloni ha parlato di interventi unilaterali condotti fuori dal perimetro del diritto internazionale ... dire.it

Meloni in Senato: Il conflitto in Iran tra le crisi più complesse degli ultimi anni. L’Italia non è in guerra e non vuole entrarciLa premier Giorgia Meloni al Senato, nelle comunicazioni in vista del Consiglio Ue e sulla crisi in Medio Oriente, ha ricordato la strage delle bambine nel Sud dell’Iran chiedendo che si accertino ... affaritaliani.it

Meloni: «L'intervento di Stati Uniti e Israele contro l'Iran è fuori da diritto internazionale» - facebook.com facebook

Il conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran sta entrando in una fase nuova. A Teheran il regime si è ricompattato attorno alla nuova Guida Suprema Mojtaba Khamenei, sostenuta dall’ala più dura del sistema e dalle Guardie Rivoluzionarie. Nel frattempo il confronto x.com