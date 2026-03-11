Iran Meloni al Senato La premier arrivata a Palazzo Madana – La diretta

La premier italiana ha fatto il suo ingresso al Senato per comunicazioni sull’Iran, in vista del Consiglio Ue programmato per il 19 e 20 marzo. L’intervento si svolge in un momento di attenzione internazionale sulla questione e si concentra su temi legati alla situazione del paese mediorientale. La presenza della leader al Senato è stata accompagnata da un discorso in aula rivolto ai senatori.

Iran, Meloni in aula – La diretta La premier Giorgia Meloni interviene in aula al Senato per comunicazioni sull'Iran e in vista del Consiglio Ue del 19 e 20 marzo. La presidente del Consigli sarà poi alla Camera nel pomeriggio. 09:18 110326 Meloni arrivata in Senato per comunicazioni su Iran e Consiglio europeo La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata al Senato per rendere le comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 19 e 20 marzo nonché sugli sviluppi della crisi in Medio Oriente. Al suo arrivo la premier è stata accolta dal presidente di Palazzo Madama, Ignazio La Russa.

