Iran l' export alimentare del Parmense in Medio Oriente vale 57 milioni di euro
Nel 2025, l'export alimentare del Parmense verso il Medio Oriente ha raggiunto i 57 milioni di euro, con un incremento del 3% rispetto all'anno precedente. La cifra conferma la continuità delle esportazioni in questa regione e coinvolge diversi prodotti alimentari provenienti dalla provincia. La crescita si inserisce in un quadro di scambi commerciali costanti tra la zona e i mercati mediorientali.
Nel 2025 l'export alimentare del Parmense, verso il Medio Oriente, vale 57 milioni di euro, in aumento del 3.9% rispetto al 2024. La Regione Emilia-Romagna con 287 milioni, in aumento del 12,9%, è la seconda regione in Italia, dietro il Piemonte. Nel 2025 il made in Italy dell'alimentare in Medio.
