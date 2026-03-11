Iran l' export alimentare del Parmense in Medio Oriente vale 57 milioni di euro

Nel 2025, l'export alimentare del Parmense verso il Medio Oriente ha raggiunto i 57 milioni di euro, con un incremento del 3% rispetto all'anno precedente. La cifra conferma la continuità delle esportazioni in questa regione e coinvolge diversi prodotti alimentari provenienti dalla provincia. La crescita si inserisce in un quadro di scambi commerciali costanti tra la zona e i mercati mediorientali.