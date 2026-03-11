Iran le comunicazioni di Giorgia Meloni in Parlamento | segui la diretta

La premier italiana ha parlato in Parlamento prima del Consiglio europeo del 19 e 20 marzo, affrontando le questioni in agenda. Ha anche fornito aggiornamenti sulla crisi in Medio Oriente, spiegando i punti principali delle comunicazioni ufficiali. La sua relazione si è concentrata sulle prossime iniziative dell’Italia e sui temi di interesse internazionale. La discussione si è svolta in vista degli incontri europei programmati nei prossimi giorni.

La premier riferisce in Aula in vista del Consiglio europeo previsto del 19 e 20 marzo nonché sugli sviluppi della crisi in Medio Oriente.