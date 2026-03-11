iran la protesta del m5s con i cappellini rossi in stile maga

In aula, i senatori del Movimento 5 Stelle hanno manifestato contro il conflitto in Medio Oriente indossando cappellini rossi con la scritta “No alla guerra”. La protesta è arrivata dopo le comunicazioni della premier Meloni sulla situazione internazionale. I parlamentari hanno scelto di esprimersi con questa forma simbolica, richiamando il modello dei cappellini usati da Trump.

Dopo le comunicazioni della premier Meloni sul conflitto in Medio Oriente, i senatori del M5s hanno protestato in Aula contro la guerra, mostrando dei cappellini rossi come quelli utilizzati da Trump ma con la scritta “No alla guerra” al posto di Make America Great Again (Maga). “No alla guerra”, protesta M5s al Senato con cappellini in stile “Maga” come Donald Trump pic.twitter.comDdSfGj49u9 — Agenzia VISTA (@AgenziaVISTA) March 11, 2026 Il capogruppo Pirondini: «Meloni ha sempre fatto gli interessi degli Usa». «Ogni volta che ha incontrato il presidente Trump», ha detto il capogruppo M5s Luca Pirondini rivolgendosi a Meloni, «idealmente si è messa il cappellino Maga e ha fatto sempre gli interessi degli Usa. 🔗 Leggi su Lettera43.it

