M5s sventola cappellini rossi stile Maga con la scritta No alla guerra | la protesta in Senato

Nel corso di una seduta del Senato, i membri del Movimento 5 Stelle hanno distribuito cappellini rossi con la scritta “No alla guerra”, rivolgendosi simbolicamente alla premier Giorgia Meloni. I cappellini, di stile mago, sono stati usati come gesto ironico per commentare la vicinanza della leader con il presidente degli Stati Uniti. La protesta ha coinvolto alcuni senatori durante la discussione.

Il M5s regala simbolicamente cappellini rossi in stile Maga – ma con la scritta No alla guerra – alla premier Giorgia Meloni, per ironizzare sulla sintonia della leader con il presidente degli Stati Uniti, Trump. È successo nell’aula del Senato al termine della dichiarazione di voto del capogruppo del M5s, Luca Pirondini che ha accennato al regalo alla premier. E subito dopo, i senatori del suo gruppo hanno sventolato i cappellini. La nostra destra sovranista si trova a ricevere lezioni di autonomia da un socialista: mandatela a casa! Fratelli d’Italia vuole punire l’apologia di mafia. Come non concordare? Ma c’è un corto circuito “Gratteri ci ha detto ‘faremo i conti'”: la denuncia del “Foglio”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - M5s sventola cappellini rossi stile Maga con la scritta “No alla guerra”: la protesta in Senato Articoli correlati "No alla guerra", protesta M5s al Senato con cappellini in stile "Maga" come Donald Trump(Agenzia Vista) Roma, 11 marzo 2026 Al termine dell'intervento in Senato del capogruppo M5s Luca Pirondini, che ha accusato Giorgia Meloni di... Leggi anche: Manovra, Ok del Senato alla fiducia sul maxiemendamento: in Aula cartelli con la scritta “Voltafaccia Meloni” Approfondimenti e contenuti su M5s sventola No alla guerra, protesta M5s al Senato con cappellini in stile Maga come Donald Trump(Agenzia Vista) Roma, 11 marzo 2026 Al termine dell'intervento in Senato del capogruppo M5s Luca Pirondini, che ha accusato Giorgia Meloni di subalternità a Trump, i Senatori M5s hanno mostrato i ... la7.it M5s mostra in Aula cappellini rossi con 'No alla guerra per fare il verso a quelli 'Maga'Gravi impatti sui Paesi del Golfo se la guerra in Iran dura più di 6 settimane: l'analisi di Costantini Le economie del golfo sono abituate agli shock esterni, ma un conflitto di media durata può ... youmedia.fanpage.it