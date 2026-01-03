In Iran, le donne continuano a sfidare quotidianamente le restrizioni sull’abbigliamento imposte dal regime, in un contesto di crescenti proteste sociali e crisi economica. Le manifestazioni, spesso silenziose ma persistenti, rappresentano una sfida alla normativa vigente e riflettono un desiderio di cambiamento che si manifesta senza palco o spettacolo pubblico. Un'onda di resistenza che mette in discussione le regole e le dinamiche del Paese.

Negli ultimi giorni l’ Iran è tornato al centro dell’attenzione internazionale per una nuova fase di proteste sociali che si intrecciano con una crisi economica sempre più profonda e con una sfida ormai quotidiana delle donne alle regole sull’abbigliamento imposte dalla Repubblica Islamica. A Teheran, come in altre grandi città del Paese, il malcontento per l’aumento dei prezzi, la disoccupazione e il crollo del potere d’acquisto ha riportato persone in strada, coinvolgendo commercianti, studenti e lavoratori. Dentro questo scenario di tensione si inserisce un fenomeno che non è nuovo, ma che oggi appare sempre più visibile: la disobbedienza femminile al velo obbligatorio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Iran, la rivoluzione senza palco: a Teheran le donne sfidano il velo giorno dopo giorno

Leggi anche: Iran, donne corrono la maratona senza velo: per gli organizzatori scatta il “procedimento penale”

Leggi anche: Iran,donne corrono senza velo:2 arresti

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Rivoluzione Iran, Trump è con loro davanti al bivio della Storia: il risorgimento o l’abisso - L’amministrazione americana fa sentire la sua voce al fianco del popolo iraniano, ma sembra come avviene nello stile di Trump che si tratti solo di parole. msn.com