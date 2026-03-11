Iran il giallo degli aerei dipinti nelle basi aeree per beffare Israele L’analisi delle foto che circolano sui social

Su social e fonti online sono apparse immagini che mostrano basi militari iraniane con sagome di velivoli dipinte sul terreno. Secondo alcune analisi, queste rappresentazioni potrebbero essere un tentativo di ingannare gli eserciti di Israele e degli Stati Uniti, inducendoli a colpire obiettivi inesistenti. Le foto, che si crede siano scatti satellitari, sono al centro di un dibattito tra esperti e analisti militari.

Circolano alcuni presunti scatti satellitari di basi militari per sostenere che l’Iran avrebbe dipinto sagome di caccia e velivoli, sul terreno delle basi aeree, per indurre gli eserciti di Israele e Stati Uniti a bombardare obiettivi fantasma. Le immagini, diventate virali nel contesto del conflitto nel Medio Oriente, sembrerebbero mostrare la prova definitiva di questo inganno fatto da semplici aerei disegnati. Tuttavia, l’analisi delle immagini rivela la loro falsità. Per chi ha fretta. Perché la nitidezza di questi scatti è tecnicamente impossibile per un satellite commerciale o militare standard.. Sottoposte all’analisi di SynthID, le immagini contengono la firma digitale dell’AI generativa di Google. 🔗 Leggi su Open.online

